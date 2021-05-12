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В Северодонецке запустили интерактивную карту вакансий
В Северодонецке работает интерактивная карта поиска вакансий. Об этом сообщает 06452.
Чтобы найти работу, соискателю достаточно перейти по ссылке. На карте предоставлена подробная информация по предприятиям и организациям города и открытым в них вакансиях.
Затем нужно кликнуть иконку организации и в окне слева открывается детальная информация о должности. Ее наименование, служебные обязанности сотрудника и уровень заработной платы.
Также сервис предоставляет возможность проложить маршрут от исходной точки к адресу работодателя. Поддерживаются стандартные функции Google Карты: время пути на личном авто, подходящие номера автобусов и время отправления с ближайшей остановки.
В карту занесены все вакансии, которыми располагает Северодонецкий городской центр занятости. Сервис призван упростить поиск работы для горожан. Также система мотивирует и самих работодателей упростить поиск сотрудников.
Теги: Северодонецк, вакансии, карта, онлайн
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