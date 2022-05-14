В Украине создан сайт о российских военнопленных

14.05.2022 13:00

Совет национальной безопасности и обороны создал сайт "Оккупант", на котором российские граждане смогут получить информацию о своих родственниках, которые попали в плен в Украине. Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Сайт "Оккупант" - это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил рф, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Порталом смогут пользоваться граждане россии, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

В СНБО подчеркивают, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.