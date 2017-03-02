Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»

02.03.2017 13:30

В космическом объекте было большое количество простых сахаров, что было зафиксировано с помощью чилийского радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA), передает facenews.

Как считает специалист Ес Йоргенсен из университета Копенгагена, соответствующее вещество не имеет ничего общего с пищевым продуктом. В физике ее называют сахарами соединения углерода с молекул углерода, водорода и кислорода. На планете Земля это вещество имеет вид порошка.

Благодаря открытию ученые предположили, что на космических телах в окрестностях звезды IRAS 16293-2422 может быть жизнь. Также астрономы предположили, что жизнь в космосе могла зародиться в подобных газовых облаках задолго до образования планет.

Источник: from-ua.com