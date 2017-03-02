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Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»
02.03.2017 13:30
В космическом объекте было большое количество простых сахаров, что было зафиксировано с помощью чилийского радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA), передает facenews.
Как считает специалист Ес Йоргенсен из университета Копенгагена, соответствующее вещество не имеет ничего общего с пищевым продуктом. В физике ее называют сахарами соединения углерода с молекул углерода, водорода и кислорода. На планете Земля это вещество имеет вид порошка.
Благодаря открытию ученые предположили, что на космических телах в окрестностях звезды IRAS 16293-2422 может быть жизнь. Также астрономы предположили, что жизнь в космосе могла зародиться в подобных газовых облаках задолго до образования планет.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, астрономия
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