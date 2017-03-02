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Архив - Открытия и исследования

Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»

02.03.2017 13:30
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Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»

В космическом объекте было большое количество простых сахаров, что было зафиксировано с помощью чилийского радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA), передает facenews.

Как считает специалист Ес Йоргенсен из университета Копенгагена, соответствующее вещество не имеет ничего общего с пищевым продуктом. В физике ее называют сахарами соединения углерода с молекул углерода, водорода и кислорода. На планете Земля это вещество имеет вид порошка.

Благодаря открытию ученые предположили, что на космических телах в окрестностях звезды IRAS 16293-2422 может быть жизнь. Также астрономы предположили, что жизнь в космосе могла зародиться в подобных газовых облаках задолго до образования планет.

 

Источник:  from-ua.com 



Теги: Донбасс, космос, астрономия
 
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