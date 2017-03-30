Главная / Новости / Наука и технологии / Открытия и исследования / Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО12:55
- Обнаружено самое холодное место во Вселенной13:38
- На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели10:10
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- Археологи совершили еще одно открытие в Ровно20:20
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Ученые открыли новый континет: что изменится? (ВИДЕО)10:25
Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков
30.03.2017 21:15
Британские химики составили рейтинг самых вредных алкогольных напитков.
Об этом сообщает "Канал 24".
Лидером оказался коньяк. Хотя он расширяет сосуды, но его негативное влияние на организм оказалось самым ощутимым.
На втором месте расположилось виски. Некоторые эксперты утверждают, что этот напиток способен бороться раковыми клетками, но большое количество этанола в его содержании вредно для организма и провоцирует сильные головные боли.
Замыкает рейтинг водка, которую химики считают самым "чистым" из алкогольных продуктов. Однако она вызывает быстрое привыкание, что приводит к сильному отравлению организма.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, виски, водка, коньяк
Читайте также:
- Новая идея расселения военных: людей отправят жить на полигон19:45
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Балаклейский склад подсчитывает убытки: 70% боеприпасов уничтожено15:30
- Небо над Балаклеей открыли для гражданских судов. ВИДЕО13:05
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита10:10
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі09:55
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения09:05
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием20:53
- Эксперт рассказал, сколько стоит война в Сирии и на Донбассе20:38
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик20:28
- Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео20:10
- Помощь на ребенка: в министерстве сообщили об изменениях19:57
- Новая идея расселения военных: людей отправят жить на полигон19:45
- Порошенко наказав припинити вогонь в зоні АТО19:30
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам19:15
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы18:57
- Этнические венгры, проживающие в Украине, могут получить двойное гражданство18:49
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие