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Ждем разгона: Нумеролог рассказала, как пройдет первый год президентства Зеленского
Что предсказала?
Нумеролог Наталия Погосова рассказала, какая дата вступления в должность может стать для Зеленского наиболее удачной и как для новоизбранного президента пройдет первый год на посту. Об этом пишет "КП в Украине".
"19 – это само по себе очень хорошее число. В нумерологии 1 означает лидерство, 9 – мудрость, то есть число 19, можно сказать, означает "мудрое решение". Вообще 19 мая является благоприятным днем для Зеленского-политика и, соответственно, для его вступления в новую политическую должность. Это хороший день для победы над врагами, прекрасный день для вынесения судебных решений, отличный день для получения результатов труда предыдущих лет и крайне благоприятный день для всевозможных начинаний", - заявила нумеролог.
Погосова рассказала, что 2019-й для Зеленского-президента пройдет неоднозначно.
"Цифры говорят о том, что этот год в целом благоприятен для планирования, начинаний, но все же 2019-й для него – это год "раскачки" или, если хотите, разгона. Все кардинальные решения лучше отложить на 2020 год – точнее, их лучше принимать, начиная с 26 января 2020 года", - рассказала она.
Теги: президент, разгон, нумерология, год
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