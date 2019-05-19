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Архив - Открытия и исследования

Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей

19.05.2019 21:38
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Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей

Компания Google начала сохранять данные о покупках своих пользователей в интернете при помощи сервиса электронной почты Gmail.

Было отмечено, что на электронную почту приходит подтверждение о том, что товар или услуга оплачены. При этом сохраняются не только данные про покупки в интернете, но и про бесконтактные платежи за услуги и товары при помощи приложений Google.

Теперь пользователи смогут посмотреть историю своих покупок за последние пять лет, просто пройдя по ссылке. 

В компании подчеркнули, что доступ к такой информации будет исключительно у пользователей, которые делали покупки. Ее можно будет легко удалить по желанию пользователя или же в случае необходимости. 

Для того, чтобы это сделать, необходимо кликнуть на покупку, подать запрос на данные о ней и подождать письма. Открыв письмо-подтверждение на Gmail и удалив его пользователь удаляет данные о покупке.

Отследить покупки можно будет при помощи таких серверов, как Google Express, Google Play Store или Google Assistant для «помощи людям контролировать их покупки, бронирования и подписки».

Источник : https://zi.ua/ 



Теги: Донбасс, компания, пользователь, покупки
 
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