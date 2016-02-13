Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля: романтика Стрельца и питание Тельца

13.02.2016 07:34

ОВЕН

Смело реализуйте творческие планы. Заряжайте окружающих оптимизмом. Сейчас хорошее время для крупных покупок. Стоит навестить родственников.

ТЕЛЕЦ

Умерьте активность, вы будете привлекать окружающих таинственностью. Обратите пристальное внимание на своё питание: полезна диета, но без фанатизма.

БЛИЗНЕЦЫ

Главное сейчас - готовность к переменам. Могут раскрыться неожиданные способности. Но не будьте заносчивы.

РАК

Перестаньте сомневаться в себе. Сейчас фортуна на вашей стороне. Возможны неожиданные доходы. Не подстраивайтесь под чужие желания.

ЛЕВ

Вероятно знакомство с интересными людьми. Появится возможность отправиться с новыми друзьями в небольшую поездку.

ДЕВА

Будьте активны и готовы к трудностям. Вы великолепно проявите себя в напряжённой обстановке. Постарайтесь не сильно распространяться о своих планах.

ВЕСЫ

Будьте всегда готовы к компромиссу с любимым человеком. Постарайтесь не влезть в долги. В воскресенье у вас может появиться влиятельный покровитель.

СКОРПИОН

Нужно будет усердно трудиться, только так удастся чего-то достичь. Опасайтесь клеветы, придётся потратить силы на восстановление доброго имени.

СТРЕЛЕЦ

Доход напрямую будет зависеть от затраченных сил. Вы будете легки в общении. Хороший период для романтических отношений.

КОЗЕРОГ

Займитесь домом, поменяйте обстановку, выбросите старьё. Можете даже попытать счастья в лотерею. На работе вас ждёт много встреч, общения. В воскресенье вам с супругом (супругой) удастся решить давние проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Довольно активный период. Выходные - прекрасное время для многообещающего знакомства. Найдите время для занятий с детьми, ваши воспитательные усилия не пропадут. Проводите больше времени на свежем воздухе.

РЫБЫ

Неделя будет наполнена приятными сюрпризами. У вас будет много интересного общения. Ваш дом может стать местом встреч старых друзей. Семейный праздник пройдёт удачно.