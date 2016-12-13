Что необходимо изменить в питании, чтобы быть стройным и здоровым

13.12.2016 22:30

С возрастом сохранять стройность становится сложнее даже тем, кто в юности мог есть сколько пожелает и не поправляться. Все потому, что с годами обмен веществ замедляется, а двигательная активность часто снижается. Как скорректировать свое питание, чтобы сохранять идеальный вес и при этом получать все необходимые для женского здоровья витамины и микроэлементы, рассказывают диетологи на lovecook.me.

"В этом возрасте меняется гормональный фон, который становится причиной колебания веса, — объясняет Анна Миляева. — Поэтому бывает трудно сохранять постоянный вес и тем более худеть". С другой стороны, мы уже достаточно зрелы и более дисциплинированны, чтобы приложить усилия и получить необходимый результат.

1. Отдайте предпочтение молочному и растительному белку.Говядина, свинина, баранина с возрастом усваиваются хуже. Поэтому пусть на вашем столе появится больше творога, сыра, грибов. Если вы не представляете свой день без порции мяса, выбирайте птицу или крольчатину.

2. Следите за количеством воды в рационе, чтобы лишняя жидкость не задерживалась в тканях. Пейте воду в перерывах между приемами пищи. Еду можно запивать чаем, кофе или другими напитками. Главное, не стоит выпивать более двух чашек кофе в день. Побалуйте себя любимым напитком в первой половине дня.

3. Постарайтесь полностью отказаться от сладкой газировки, мучного, фастфуда и прочего пищевого мусора – источника пустых калорий.Сладкая выпечка, пирожные, пшеничный хлеб, сахар — все это быстрые углеводы, из-за которых уровень сахара в крови резко поднимется и снова опустится — и вы очень скоро снова проголодаетесь.

4. Совет: если не можете отказаться от всего этого разом, "завязывайте" постепенно, исключая по одному нежелательному продукту в неделю. Другой вариант — "баловаться" любимыми лакомствами по правилам. "Если уж очень хочется сладкого, пойдите на хитрость, — советует Елена Тихомирова, врач-диетолог "СМ-клиники". — Полакомитесь им в первой половине дня и в сочетании с продуктом, богатым клетчаткой. Хороший пример — яблоко в карамели или с медом, тост с тонким слоем джема".

5. Включите в свой рацион кунжут.В нем содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов. Кунжут содержит полезные эфирные масла, являющиеся антиоксидантами — семазол и семазинол, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Кунжутное семя снижает уровень холестерина в крови. Суточная доза кунжута — 2—3 чайные ложки.

6. Уменьшите количество алкоголя.Его избыток провоцирует лишний вес, головные боли, нарушения работы органов пищеварения. Допустимы небольшие порции: 1—2 бокала вина раз в неделю.

7. Обязательно добавьте в рацион жирную рыбу.Полиненасыщенные жиры обеспечат вам защиту сосудов и улучшат память, а еще – помогут сделать кожу упругой, а волосы – блестящими.

8. По возможности, переходите на дробное питание:небольшими порциями каждые два-три часа. Во-первых, при таком режиме вы не успеете сильно проголодаться к следующему приему пищи, а значит, не наброситесь на еду и не съедите лишнего. Во-вторых, считается что дробное питание ускоряет обмен веществ. Даже если поначалу вам будет некомфортно есть понемногу, потому что ваш желудок растянут от постоянного переедания, постепенно вы привыкнете к такому режиму и оцените его преимущество.