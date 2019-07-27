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В Украине одной картинкой показали портрет "слуги народа" в новой Раде
27.07.2019 11:51
Журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.
Ее опубликовал канал 24 на своей странице в Telegram, передает apostrophe.ua.
Итак, средний возраст депутата в украинском парламенте 9-го созыва 41 год, тогда как в Верховной раде 8-го созыва средний возраст составлял 48,4 лет. У большинства кандидатов имеется высшее образование. Причем, 20,8% из общего состава обновленного парламента составляют женщины.
Теги: Украина, Донбасс, парламент, образование, возраст, портрет, Верховная Рада, депутаты, Слуга народа
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