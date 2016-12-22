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Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка

22.12.2016 15:45
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Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка

Заробітна платня міністра фінансів Олександра Данилюка в листопаді становила 65 638,23 гривні.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит “Українських Новин“.

Сума коштів, нарахована Данилюку в листопаді, становить 65 638,23 гривень. Із них посадовий оклад за фактично відпрацьований час – 13 818,18 гривень, надбавка за вислугу років – 2 487,27 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 13 818,18 гривень, оплата за дні відрядження – 4 969,14 гривень.

Окрім того, в листопаді Данилюк отримав премії 30 545,46 гривень.

Зарплатня Данилюка за травень становила 19 272 гривні, за червень – 20,5 тис. гривень, за липень – 22,8 тис. гривень, за серпень – 17,7 тис. гривень, за вересень – 19 тис. гривень, за жовтень – 96,4 тис. гривень.

Відзначимо, Данилюк задекларував 177 985 гривень і 11 152 фунта стерлінгів (396 230 гривень у перерахунку) доходів, 155 тис. доларів готівки, його дружина – 21 тис. фунтів стерлінгів готівкою в 2015 році.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, министр, финансы, заработок
 
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