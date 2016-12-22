Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков

22.12.2016 10:24

Боевики продолжили обстрелы украинских позиций за прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе на всех направлениях. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции.

Всего, по информации источника, за сутки произошло 24 обстрела.

В частности, на Луганском направлении из гранатометов боевики обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.