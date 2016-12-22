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Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков

22.12.2016 10:24
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Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков
Боевики продолжили обстрелы украинских позиций за прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе на всех направлениях. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции. 
Всего, по информации источника, за сутки произошло 24 обстрела.
В частности, на Луганском направлении из гранатометов боевики обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, снайпер, боевики, Станица Луганская
 
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