Внезапно: операционка для Приват24 не принадлежит ПриватБанку

Облачная операционная система Сorezoid, на базе которой работает Приват24, не принадлежит Приватбанку.

Об этом в интервью Ain.ua сообщил основатель и CEO Corezoid Александр Витязь (также является зампредправления ПриватБанк и руководителем Центра электронного бизнеса).

"Компания Middleware (американская компания, владеющая Corezoid - Авт.) не принадлежит ПриватБанку, равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании… У ПриватБанка есть аккаунт в Сorezoid и все процессы (алгоритмы) внутри этого аккаунта являются собственностью банка", - заявил Витязь.

На сайте учреждения сообщалось, что ПриватБанк является инвестором Corezoid. Но как говорит Витязь, Corezoid - независимая американская хостинговая компания, которая продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.

По словам Витязя, сейчас у Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для ПриватБанка". "Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг не будут вовремя оплачены, то все выключится автоматически", - подчеркнул он.