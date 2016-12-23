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Киев возглавил список самых опасных городов Европы

23.12.2016 14:12
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Киев возглавил список самых опасных городов Европы
Крупнейшая в мире консалтинговая компания Mercer опубликовала ежегодный индекс качества жизни в разных городах мира. Также был представлен и топ "худших городов", пишет korrespondent.net.
 
Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывает следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.
 
На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы.
 
Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины.

Фото: www.kapustoart.com/

Теги: Донбасс, Киев, Европа, опасность, оценка
 
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