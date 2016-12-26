Четыре бывших советских республики уже готовы признать Крым российским

26.12.2016 21:04

По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, на постсоветском пространстве среди ряда государств наблюдается движение к признанию оккупированного Крыма за Россией, пишет "Новое время".

По его словам, речь идет о возможном признании аннексии со стороны Армении, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поединков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины", - сказал Чубаров в комментарии телеканалу 112.

По мнению главы Меджлиса, в этой ситуации важны конкретные действия украинской стороны с послами этих четырех стран.

"Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - сказал Чубаров.

Напомним, 16 ноября в Организации объединенных наций (ООН) приняли резолюцию по Крыму. Голосование за документ пыталась заблокировать делегация Беларуси. Впервые в документах ООН Россия названа страной-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированной территорией.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся нелегитимный референдум о статусе Автономной Республики в сопровождении российских военных без опознавательных знаков. На нем было поставлено два вопроса: о восстановлении конституции Крыма 1992 года и о вхождении Крыма в состав России. ООН, СНГ, ЕС и ОБСЕ своих официальных наблюдателей не посылали, референдум был проведен с помощью российских войск и его не признало мировое сообщество. После этого Запад ввел ряд санкций против России.