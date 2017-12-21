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В МИД Беларуси сделали скандальное заявление по Крыму: стало известно, почему на самом деле делегация страны проголосовала против украинской резолюции в ООН

21.12.2017 09:44
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В МИД Беларуси сделали скандальное заявление по Крыму: стало известно, почему на самом деле делегация страны проголосовала против украинской резолюции в ООН

В МИД Беларуси объяснили, почему их делегация в ООН не поддержала предложенную Украиной обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Соответствующее заявление сделал руководитель отдела пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Шупляк, передает "Диалог.UA".

По его словам, официальный Минск всегда выступает против любых резолюций по отдельным странам. Он отметил, что в большинстве своем они являются "искусственно политизированными". Кроме того, Шупляк считает, что страны-члены Генеральной ассамблеи ООН, уделяя внимание подобным вопросам, занимаются "раздуванием проблем, которых в реальности нет". "Это наша принципиальная позиция.

Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувание проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве. Более того, мы считаем, что Генеральная ассамблея ООН не место для обсуждения и принятия таких документов по отдельным странам", - сказал представитель белорусского МИД.

Напоследок Шупляк добавил, что действия белорусских властей в конкретном случае не нужно расценивать как "бездушие", поскольку таким образом они хотели привлечь внимание к неэффективности подобных инструментов.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Беларусь, ООН, МИД, резолюция
 
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