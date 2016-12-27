Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что это производство было начато еще до национализации "ПриватБанка".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует производство по "ПриватБанку" о злоупотреблении средствами рефинансирования. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает пресс-служба ведомства.

На вопрос о том, расследует ли НАБУ какие-либо производство относительно "ПриватБанка" Сытник ответил: "Частично. Бюро расследует злоупотребления при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство начато раньше, до национализации" ПриватБанка".

"Мы получили информацию о том, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем ликвидировали, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом. Там фигурирует ряд банков, в том числе и "ПриватБанк", - добавил он.

Также он прокомментировал тезис о том, что "дыра" "Привата" на апрель 2015 составила 97% корпоративного портфеля и роль в этом руководства НБУ.

"Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то у них может быть элемент коррупции. Но я хотел бы подчеркнуть, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение вреда интересам государства. Озвученную цифру я не готов комментировать", - заявил Сытник.

Источник: 112.ua.



