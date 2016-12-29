Коболев переложил вину за дорогой газ на украинцев

29.12.2016 14:45

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев переложил вину за дорогой газ на украинцев

Сегодня в ходе пресс-конференции обсуждали монетизацию субсидий, которые получает население на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает УНИАН.

В ходе мероприятия он заявил, что ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий, а именно ее монетизация. По его мнению, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

«Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить», — говорит он, добавляя, что если украинцы будут больше экономить, «мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену».

Напомним, на прошлой неделе покончил с собой экс-замглавы «Нафтогаза» Геннадий Юрьев. Он застрелился во время спецоперации по задержанию фигурантов дела «братьев Кацуб». Три других фигуранта дела Кацуб были задержаны успешно.

Источник: politeka.net.