Новая минималка: чего ждать бюджетникам

29.12.2016 17:10

С повышением минимальной заработной платы до 3 тысяч 200 гривен бюджетники могут столкнуться с некоторыми проблемами.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

В частности, отмечается, что в бюджете остался отрыв должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) от минимальной зарплаты, к которой он был раньше привязан. Выходит, что при росте минимальной заработной платы до 3 тысяч 200 гривен минимальный оклад в ЕТС останется на уровне 1 тысячи 600 гривен. По мнению авторов статьи, это позволяет правительству избежать всеобщего поднятия зарплат бюджетников, размеры которых базируются на ЕТС.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться бюджетники – всеобщая уравниловка.

По словам начальника планово-финансового отдела городского управления здравоохранения Ривного Ирины Новак, если ориентироваться на существующую тарифную сетку, то в ней очень нивелирована разница в размере зарплат низкооплачиваемых сотрудников и тех, у которых высокая квалификация.

Она говорит, что чиновники ожидают приказ Министерства здравоохранения, которым будут урегулированы все эти должностные оклады.

«Деньги на повышение зарплат в бюджете заложены. Сокращений сотрудников не предвидится. Но не уравняют ли в размере зарплату врача с высшим образованием и уборщицу вообще без него, станет известно после разъяснений министерства», — говорит она.

Источник: politeka.net.