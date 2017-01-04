Кобзон озвучил список преемников Путина

04.01.2017 12:38

Российский певец и депутат Госдумы (признана нелегитимной в Украине) Иосиф Кобзон высказал недовольство окружением президента РФ Владимира Путина, назвав его "очень плохой командой". Соответствующее заявление прозвучало в эфире "Эха Москвы", передает Обозреватель.

"Вы знаете, я отношусь с глубочайшим уважением к нашему президенту. Не потому, что я законопослушный гражданин, а просто потому, что мне нравится все, что он делает. Мне искренне нравится. Единственная у меня претензия к нему, я не скрываю, это то, что у него очень плохая команда", - сказал он.

Кобзон также поделился мнением о том, кто может стать преемником Путина по посту российского президента.

"Я думаю, что кроме вас, об этом думает и сам Владимир Владимирович. Но ежели бы у него было желание посоветоваться со мной, я бы ему рекомендовал – ежели бы – не в Москве, а в регионах искать, там есть очень много людей, которые могут и должны быть в хозяйстве во власти", - заявил певец.

"Ну, к примеру, скажем, (губернатор Калужской области Анатолий. - Ред.) Артамонов – потрясающий хозяйственник. Морально устойчив, несмотря на то, что физически здоров. Я знаю, (губернатор Ульяновской области Сергей. - Ред.) Морозов. Есть такие люди, которых я могу называть, из которых можно было бы составить команду. Но мне даже неудобно называть по одной простой причине, дабы президент не подумал, что я вмешиваюсь в его, так сказать, руководящую психологию. Поэтому, конечно, он сам примет решение", - резюмировал Кобзон.

Источник: from-ua.com.