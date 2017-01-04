Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП

04.01.2017 15:55

Экс-губернатор Одесчины Михаил Саакашвили рассказал, что власти придумали некий план, чтобы дискредитировать его как политика.

Об этом сообщает Politeka по информации Facebook экс-губернатора.

«Главный барыга и его подельники начали гибридную пропагандистскую войну против своего народа под кодовым названием «Ложь», сначала изобрели план «Шатун», но он не сработал. Полностью закрыв нам телеканалы, они с ужасом обнаружили, что рейтинг Руха НОВЫХ СИЛ все равно растет и сейчас администрация создала целую пропагандистскую организацию против меня, которую назвали Мишагейт», — написал Саакашвили.

Так он прокомментировал информацию в некоторых СМИ, первоисточником которой является партия «Народный фронт», где Саакашвили обвиняют в остановке работы Одесского припортового завода.

«Проблемы завода, оказывается, возникли не потому, что его ограбили Яценюк, Мартыненко, Кононенко и другие из Народного Фронта и БПП, а потому что Сакварелидзе и НАБУ помешали этому ограблению», — написал он.

Источник: politeka.net.