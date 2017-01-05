Цена квадратного метра: эксперты растерялись в прогнозе на 2017 год

05.01.2017 08:02

Прогнозы экспертов относительно тенденций на вторичном рынке жилья Украины различаются кардинально.

Тогда как одни ждут дальнейшего снижения цен, другие, наоборот, считают, что квартирам пора дорожать, пишет UBR.

В 2016 г. в среднем по столице цены на вторичку просели на 12%, до 1 114 долларов за квадратный метр, сообщили в "Олимп-консалтинг". По мнению вице-президента Лиги экспертов Украины Андрея Гусельникова, цены на вторичке стабилизировались и есть шанс, что в следующем году жилье в столице снова начнет дорожать.

"Мы видим, что в последние месяцы года цены колебались весьма условно, 0,1 - 0,5% в месяц, или на доллар-два на квадрате. То есть сейчас можно говорить о стабильности", - пояснил Гусельников. Эксперт надеется, что со второго квартала следующего года жилье на вторичном рынке начнет расти в цене. "Если не будет форс-мажоров", - уточнил Гусельников.

Противоположного мнения придерживается гендиректор консалтинговой компании "Самсон" Александр Рубанов.

"Нет никаких предпосылок для улучшения ситуации. Рынок в стагнации и сколько он пробудет в таком состоянии сложно прогнозировать. Нет самого главного - роста доходов населения. Нет попыток ни со стороны банков, ни со стороны государства стимулировать рынок недвижимости. Энергоносители дорожают, а значит, нагрузка на квадратный метр растет", - перечисляет тревожные факторы эксперт.

По его мнению, квадратный метр на вторичном рынке подешевеет в следующем году на 10 -1 5%. "Чем более ветхое жилье, тем быстрее оно будет терять в цене", - подчеркнул Рубанов.

Аналитик SV Development Сергей Костецкий считает, что количество сделок в 2017 г. может снизиться, а вслед за этим - и цены.

"Несколько последних лет вторичная недвижимость была альтернативой банкам. Да, средства не пропадают, но и не приумножаются, ведь цена квадрата продолжает падать. Насколько просядут цены? Все будет зависеть от первичного рынка, точнее от того, как он сможет преодолеть кризис недофинансирования", - считает Костецкий.

Среди факторов, сильнее всего влиявших на рынок недвижимости в 2016-м управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов назвал отсутствие работающей ипотеки.

"Хотя, согласно статистике НБУ, количество ипотечных кредитов увеличилось, на рынке это не ощутимо. Причина - высокая учетная ставка НБУ для финансирования покупки недвижимости по ипотеке. Чтобы запустить рынок, необходимо хотя бы 15% для конечного потребителя (то есть, 11% от НБУ)", - пояснил Артюхов.

Поэтому основной спрос (около 90%), как и в предыдущие два года, был сосредоточен в эконом-сегменте.

"Продается то, что представлено в диапазоне от 400 тыс. грн до 1 млн. грн - как в Киеве, так и в пригороде. Тенденции этого года - увеличение предложения мини-квартир с ремонтом и мебелью. И если инвесторы раньше искали проекты, сейчас ищут профессиональные команды, которым доверят инвестирование в квадратные метры под управлением", - подчеркнул Артюхов.

По его оценкам, доля проданных квартир в новостроях на стадии сдачи в эксплуатацию увеличилась по сравнению с прошлым годом, с порядка 30 до 40%. О незначительном росте доли проданных квартир сообщают в Киевгорстрое. В "Интергал-Буде" рассказали, что до момента ввода домов в эксплуатацию продается не менее 75-80% квартир.

"Этот процент остается стабильным уже на протяжении нескольких лет. Достигать такого результата позволяет стабильная работа компании и подтвержденная репутация надежного застройщика", - рассказала заместитель коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Статистика продаж DIM по итогам года не демонстрирует каких-либо существенных изменений, в сравнении с 2015 годом, и по данным компании, на этапе ввода в эксплуатацию продается 98% от общего числа квартир.

Но эксперты говорят, что некоторые застройщики намеренно раздувают статистику. "У нас объемы сдачи жилья в эксплуатацию сравнимы с 2008-2009 годами, когда активно работало банковское кредитование. Сейчас же объемы, которые заявляют некоторые застройщики, маловероятны. Но особенность оформления договоров не позволяет это проверить, ведь в реестр собственников вносятся данные только при стопроцентной оплате квартиры в уже сданном доме", - пояснил Костецкий.

Он предполагает, что 2017-й год будет очень сложным для рынка первичной недвижимости.

"Объемы растут, а количество сделок, признаем, падает. За год на фоне скрытой инфляции около 30% цены на квадратные метры в новостроях практически не изменились. Более того, я предполагаю, что они не вырастут и в следующем году, оставшись в рамках 18-25 тыс. грн за кв. м. Покупательская же способность не увеличивается", - подчеркнул Костецкий.

"На данный момент предпосылок для существенного пересмотра цен на рынке нет, - соглашается с ним Анна Лаевская. - Как и раньше, активнее всего покупатели будут приобретать жилье эконом- и комфорт-класса, на которое сейчас приходится около 70% от общего количества сделок. Фактическое отсутствие ипотечного кредитования приводит к тому, что цена играет для покупателей важную роль при выборе квартиры. Эта ситуация, судя по всему, в ближайший год не изменится".

А вот прогноз от Киевгорстроя - цены будут расти. "Прежде всего, потому что растет себестоимость строительства, значительную часть в которой составляют цены на строительные материалы. Удорожание стройматериалов связано с ростом цен на энергоносители. Скажется на цене и рост с января 2017 года минимальной заработной платы. Еще одна составляющая роста стоимости жилья - это спрос. Вопреки кризисным явлениям в экономике, интерес к объектам строительства постоянно растет. В то же время повышаются и требования к качеству строительства со стороны нынешнего покупателя", - пояснили в Киевгорстрое.

По мнению Артюхова, ни цена, ни структура спроса и предложения в 2017 году не изменится. "Наиболее заметным трендом станет увеличение предложения мини-квартир с ремонтом и мебелью. Сегмент таких квартир будет развиваться динамичнее всего", - говорит Артюхов.

Еще одним трендом он назвал уменьшение этажности строительства в районах, прилегающих к центру столицы, а также в пригороде. "Это связано с тем, что покупатели хотят получить свою квартиру как можно быстрее. Хотя, стремление строить высокие здания всегда было и будет. Таких проектов просто станет меньше, сосредоточены они будут преимущественно в центре столицы и максимально оптимизированы с точки зрения расходов на эксплуатацию и энергосбережения", - пояснил Михаил Артюхов.

Источник: from-ua.com.