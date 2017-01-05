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Цена квадратного метра: эксперты растерялись в прогнозе на 2017 год
Прогнозы экспертов относительно тенденций на вторичном рынке жилья Украины различаются кардинально.
Тогда как одни ждут дальнейшего снижения цен, другие, наоборот, считают, что квартирам пора дорожать, пишет UBR.
В 2016 г. в среднем по столице цены на вторичку просели на 12%, до 1 114 долларов за квадратный метр, сообщили в "Олимп-консалтинг". По мнению вице-президента Лиги экспертов Украины Андрея Гусельникова, цены на вторичке стабилизировались и есть шанс, что в следующем году жилье в столице снова начнет дорожать.
"Мы видим, что в последние месяцы года цены колебались весьма условно, 0,1 - 0,5% в месяц, или на доллар-два на квадрате. То есть сейчас можно говорить о стабильности", - пояснил Гусельников. Эксперт надеется, что со второго квартала следующего года жилье на вторичном рынке начнет расти в цене. "Если не будет форс-мажоров", - уточнил Гусельников.
Противоположного мнения придерживается гендиректор консалтинговой компании "Самсон" Александр Рубанов.
"Нет никаких предпосылок для улучшения ситуации. Рынок в стагнации и сколько он пробудет в таком состоянии сложно прогнозировать. Нет самого главного - роста доходов населения. Нет попыток ни со стороны банков, ни со стороны государства стимулировать рынок недвижимости. Энергоносители дорожают, а значит, нагрузка на квадратный метр растет", - перечисляет тревожные факторы эксперт.
По его мнению, квадратный метр на вторичном рынке подешевеет в следующем году на 10 -1 5%. "Чем более ветхое жилье, тем быстрее оно будет терять в цене", - подчеркнул Рубанов.
Аналитик SV Development Сергей Костецкий считает, что количество сделок в 2017 г. может снизиться, а вслед за этим - и цены.
"Несколько последних лет вторичная недвижимость была альтернативой банкам. Да, средства не пропадают, но и не приумножаются, ведь цена квадрата продолжает падать. Насколько просядут цены? Все будет зависеть от первичного рынка, точнее от того, как он сможет преодолеть кризис недофинансирования", - считает Костецкий.
Среди факторов, сильнее всего влиявших на рынок недвижимости в 2016-м управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов назвал отсутствие работающей ипотеки.
"Хотя, согласно статистике НБУ, количество ипотечных кредитов увеличилось, на рынке это не ощутимо. Причина - высокая учетная ставка НБУ для финансирования покупки недвижимости по ипотеке. Чтобы запустить рынок, необходимо хотя бы 15% для конечного потребителя (то есть, 11% от НБУ)", - пояснил Артюхов.
Поэтому основной спрос (около 90%), как и в предыдущие два года, был сосредоточен в эконом-сегменте.
"Продается то, что представлено в диапазоне от 400 тыс. грн до 1 млн. грн - как в Киеве, так и в пригороде. Тенденции этого года - увеличение предложения мини-квартир с ремонтом и мебелью. И если инвесторы раньше искали проекты, сейчас ищут профессиональные команды, которым доверят инвестирование в квадратные метры под управлением", - подчеркнул Артюхов.
По его оценкам, доля проданных квартир в новостроях на стадии сдачи в эксплуатацию увеличилась по сравнению с прошлым годом, с порядка 30 до 40%. О незначительном росте доли проданных квартир сообщают в Киевгорстрое. В "Интергал-Буде" рассказали, что до момента ввода домов в эксплуатацию продается не менее 75-80% квартир.
"Этот процент остается стабильным уже на протяжении нескольких лет. Достигать такого результата позволяет стабильная работа компании и подтвержденная репутация надежного застройщика", - рассказала заместитель коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.
Статистика продаж DIM по итогам года не демонстрирует каких-либо существенных изменений, в сравнении с 2015 годом, и по данным компании, на этапе ввода в эксплуатацию продается 98% от общего числа квартир.
Но эксперты говорят, что некоторые застройщики намеренно раздувают статистику. "У нас объемы сдачи жилья в эксплуатацию сравнимы с 2008-2009 годами, когда активно работало банковское кредитование. Сейчас же объемы, которые заявляют некоторые застройщики, маловероятны. Но особенность оформления договоров не позволяет это проверить, ведь в реестр собственников вносятся данные только при стопроцентной оплате квартиры в уже сданном доме", - пояснил Костецкий.
Он предполагает, что 2017-й год будет очень сложным для рынка первичной недвижимости.
"Объемы растут, а количество сделок, признаем, падает. За год на фоне скрытой инфляции около 30% цены на квадратные метры в новостроях практически не изменились. Более того, я предполагаю, что они не вырастут и в следующем году, оставшись в рамках 18-25 тыс. грн за кв. м. Покупательская же способность не увеличивается", - подчеркнул Костецкий.
"На данный момент предпосылок для существенного пересмотра цен на рынке нет, - соглашается с ним Анна Лаевская. - Как и раньше, активнее всего покупатели будут приобретать жилье эконом- и комфорт-класса, на которое сейчас приходится около 70% от общего количества сделок. Фактическое отсутствие ипотечного кредитования приводит к тому, что цена играет для покупателей важную роль при выборе квартиры. Эта ситуация, судя по всему, в ближайший год не изменится".
А вот прогноз от Киевгорстроя - цены будут расти. "Прежде всего, потому что растет себестоимость строительства, значительную часть в которой составляют цены на строительные материалы. Удорожание стройматериалов связано с ростом цен на энергоносители. Скажется на цене и рост с января 2017 года минимальной заработной платы. Еще одна составляющая роста стоимости жилья - это спрос. Вопреки кризисным явлениям в экономике, интерес к объектам строительства постоянно растет. В то же время повышаются и требования к качеству строительства со стороны нынешнего покупателя", - пояснили в Киевгорстрое.
По мнению Артюхова, ни цена, ни структура спроса и предложения в 2017 году не изменится. "Наиболее заметным трендом станет увеличение предложения мини-квартир с ремонтом и мебелью. Сегмент таких квартир будет развиваться динамичнее всего", - говорит Артюхов.
Еще одним трендом он назвал уменьшение этажности строительства в районах, прилегающих к центру столицы, а также в пригороде. "Это связано с тем, что покупатели хотят получить свою квартиру как можно быстрее. Хотя, стремление строить высокие здания всегда было и будет. Таких проектов просто станет меньше, сосредоточены они будут преимущественно в центре столицы и максимально оптимизированы с точки зрения расходов на эксплуатацию и энергосбережения", - пояснил Михаил Артюхов.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Донбасс, цена, прогноз, квартира
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