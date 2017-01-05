- Зарплата 3200: украинцев ждет бедность и безработица21:55
- Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»20:50
- В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины20:10
- Стал известен победитель в борьбе Порошенко с олигархами19:55
- На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре18:25
- Как эксперимент по регулированию цен отразился на украинцах18:17
- Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины17:45
- На свалке под Киевом нашли младенца17:18
- Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов16:50
- Кубив объяснил, зачем НБУ ужесточил лимиты на расчет наличкой16:32
Зарплата 3200: украинцев ждет бедность и безработица
Решение Кабинета министров Украины о повышение уровня заработной платы на самом деле приведет к обнищанию населения и массовой потере рабочих мест.
В этом убеждены эксперты, пишет «Знай».
Напомним, еще в октябре прошлого года глава правительства Владимир Гройсман заявил о повышении минимальной заработной платы до 3,2 тыс грн, а а уже 6 декабря Верховная Рада проголосовала за поддержку проекта закона №5130.
«С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать меньше чем 3 200 грн», — заверил тогда премьер. «Это касается не только частного, но и государственного сектора, — уточнил он, отметив, что впервые за 25 лет независимости Украины минимальная зарплата граждан приравнивается к размеру реального, фактического и юридического прожиточного минимума.
Однако, как говорят эксперты, не все так просто и безоблачно, и что Гройсман лукавит. Как отмечает издание со ссылкой на специалистов, украинцы прекрасно понимают, что 3,2 тыс грн получат далеко не все. А такое решение правительства грозит безработицей, перерасчетом субсидий, дальнейшим повышением цен, уходом бизнеса в тень и огромной инфляцией.
В частности эксперты подсчитали, что после вычета всех налогов и сборов реально чистыми на руки украинцы будут получать около 2,5 тыс. гривен.
К тому же, как отмечается, многие уже оформили субсидии. А это значит, что в случае роста минимальной зарплаты будет снижен размер субсидий, поскольку они назначаются, исходя из официальных доходов граждан.
Ранее Politeka сообщала, что с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен бюджетники могут столкнуться с некоторыми проблемами.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, безработица, бедность, минимальная зарплата
- Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР21:10
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой16:08
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- Почему Клинтон проиграла Трампу: версия WikiLeaks22:15
- Зарплата 3200: украинцев ждет бедность и безработица21:55
- Конец для Путина: почему не будет сближения РФ и США21:38
- Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР21:10
- Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»20:50
- Берлинский террорист пользовался 14 именами20:35
- Хобби Трампа: чем увлекся новый лидер США20:28
- В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины20:10
- Стал известен победитель в борьбе Порошенко с олигархами19:55
- Как утеплить свой дом накануне холодов, рассказали специалисты19:42
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу