Зарплата 3200: украинцев ждет бедность и безработица

05.01.2017 21:55

Решение Кабинета министров Украины о повышение уровня заработной платы на самом деле приведет к обнищанию населения и массовой потере рабочих мест.

В этом убеждены эксперты, пишет «Знай».

Напомним, еще в октябре прошлого года глава правительства Владимир Гройсман заявил о повышении минимальной заработной платы до 3,2 тыс грн, а а уже 6 декабря Верховная Рада проголосовала за поддержку проекта закона №5130.

«С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать меньше чем 3 200 грн», — заверил тогда премьер. «Это касается не только частного, но и государственного сектора, — уточнил он, отметив, что впервые за 25 лет независимости Украины минимальная зарплата граждан приравнивается к размеру реального, фактического и юридического прожиточного минимума.

Однако, как говорят эксперты, не все так просто и безоблачно, и что Гройсман лукавит. Как отмечает издание со ссылкой на специалистов, украинцы прекрасно понимают, что 3,2 тыс грн получат далеко не все. А такое решение правительства грозит безработицей, перерасчетом субсидий, дальнейшим повышением цен, уходом бизнеса в тень и огромной инфляцией.

В частности эксперты подсчитали, что после вычета всех налогов и сборов реально чистыми на руки украинцы будут получать около 2,5 тыс. гривен.

К тому же, как отмечается, многие уже оформили субсидии. А это значит, что в случае роста минимальной зарплаты будет снижен размер субсидий, поскольку они назначаются, исходя из официальных доходов граждан.

Ранее Politeka сообщала, что с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен бюджетники могут столкнуться с некоторыми проблемами.

Источник: politeka.net.