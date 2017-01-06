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В ВСУ намерены ввести новый вид службы
В Вооруженные силы Украины будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы. Об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны Украины комментарии начальника управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместителя начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных сил Украины Марка Андрусяка, сообщает unian.net.
Он отметил, что благодаря вступлению в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции" есть возможность ввести в ВСУ такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава.
"Это, будем так говорить, аналог срочной военной службы, но к ней будут привлекаться граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерское звание младшего лейтенанта запаса и которые не проходили военной службы", - рассказал Андрусяк и добавил, что срок такой службы составляет 18 месяцев.
По его словам, заключение контрактов зависит от категории военнослужащих - для лиц рядового состава срок контракта будет составлять до 3 лет, для лиц сержантского состава - от 3 до 5 лет, для лиц офицерского состава - от 2 до 10 лет.
Фото: www.unian.net/
Теги: Донбасс, призыв, офицеры, ВСУ
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