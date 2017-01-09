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Волонтер назвал главную причину бедности украинцев
Крайне большое количество праздников, доставшихся от СССР – это главная причина бедности граждан Украины.
Как передает replyua.net, соответствующего мнения придерживается Юрий Касьянов, который является известным в Украине волонтером. По его утверждению, нет ничего странного в том, что украинцы достаточно бедны, так как государство установило слишком много праздничных дней, в которые никто не работает. В качестве примера волонтер привел январь и май, когда почти полмесяца страна отдыхает. А ведь выплата любых налогов и сборов должна осуществляться целиком, невзирая ни на какие скидки.
Юрий Касьянов также убежден, что у нынешних украинских властей совершенно нет никакого понимания того, насколько важным является сокращение количества выходных, поскольку у них отсутствует представление стоимости денег. Волонтер заявил, что повышая размер зарплат и пенсий представителям бюджетной сферы, высокопоставленные чиновники не понимают, каковы истинные масштабы такого поднятия, поскольку за один день политики тратят гораздо больше. Более того, Касьянов выразил предположение, что некоторые чиновники, представляющие нынешнюю власть, в течение одного дня расходуют всю месячную зарплату украинских учителей.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, праздники, волонтер, СССР, бедность
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