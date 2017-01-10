"Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"

10.01.2017 20:23

Как бороться со стрессом? Если брать во внимание только научный подход к его изучению, вывод напрашивается сам собой: за нас все решают наши клетки, и мы никак не можем этого изменить. Должны ли мы подчиниться природе и списывать все грехи на генетику? Неужели никак нельзя перехитрить свой организм и изменить заложенную в ДНК реакцию на стрессовую ситуацию? Оказывается можно. Мы живем в постоянно меняющемся мире. В борьбе со стресс-факторами у современного человека есть много козырей. Один из них - право выбора. Но что происходит с нами в глобальном социуме и предопределяет этот выбор? Каковы главные причины возникновения стресса в большом городе и как рядовому офисному сотруднику справиться со стрессом на работе? Об этом пишет biz.liga.net.

Когда возникает стрессовая ситуация, каждый из нас реагирует по-разному. Кто-то теряет способность трезво мыслить или старается не замечать проблемы. Другие же расправляют крылья и просто парят в воздухе. С сегодняшними стрессами уход в астрал в горах Тибета уже не поможет. Наоборот, тибетские монахи на своих лекциях советуют людям не бояться социализироваться, поглощать новые знания и развиваться. Как бы вы ни старались, полностью оградить себя от влияния окружающей среды у вас не получится. Постарайтесь всегда оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Главное - научитесь адаптироваться к среде, в которой живете. Ведь, кроме стрессов, большие города дают нам множество шансов для самореализации.

Большую часть жизни мы проводим среди людей. А работа - наш второй дом. Очень часто чувствовать себя там комфортно мешает множество негативных факторов:

- отсутствие нормальных условий работы (температура в офисе, звуки, запахи), коллектив;

- информационные факторы (информационное давление, каналы информации). В современном мире, чтобы принимать правильные и обдуманные решения, важно научиться не только воспринимать информацию, но и сортировать ее, что ведет к постоянному стрессу;

- коммуникации и эмоции, которые возникают в процессе.

Как ни странно, но именно взаимодействие в социуме - одна из основных причин стресса. Вся мировая социализация связана со снижением уровня агрессии. Города уплотняются, пространство сокращается. Поэтому наша постоянная задача - находить новые конструктивные способы сосуществования большого количества людей и не страдать от стресса.

Стресс - это неплохо. Но реакция на него зависит от восприятия ситуации. Хорошо, когда мы реагируем на стресс активностью и воспринимаем его как толчок к действию и принятию конкретных решений. В такой ситуации человек аккумулирует все свои ресурсы и вырабатывает новые формы поведения в социуме, начинает подстраиваться.

Стрессовую реакцию могут запустить не только страхи, ожидание чего-то, предубеждения, позитивные или негативные эмоции, но и любая жизненная ситуация. Мы все время пытаемся анализировать процессы и найти правильное решение возникших проблем. Из-за этого у всех нас есть ментальные ловушки для стресса:

черно-белое мышление (мы часто забываем о полутонах, нюансах и деталях);

чрезмерное обобщение (общие формулировки объяснения жизненных ситуаций. Через некоторое время такой способ мышления притупляет способность мозга размышлять и видеть ситуацию более реалистично);

катастрофизация (мы часто поддаемся всеобщей панике и перестаем трезво оценивать сложившуюся ситуацию);

чрезмерный пессимизм;

мечтательность и отрицание реальности;

чрезмерная требовательность (принципиальные и требовательные люди не только постоянно сами стрессируют, но и ретранслируют свои вибрации на окружающих. Им сложно перестроиться или подстроиться, если что-то идет не по плану);

ярлыкомания (стресс возникает из-за восприятия действительности по неким шаблонам. Это загоняет человека в очень узкую сетку мышления и не дает видеть целостную картину);

гедонистическое мышление (не верим в свои силы и способности, близко к реакции замирания);

вязкое мышление (зачастую оно возникает как реакция на стресс, но иногда может его провоцировать. Чем меньше мы осознаем ситуацию, тем больше подвержены стрессу).

Оказывается, реакцией на стресс могут быть не только эмоциональные дисфункции. Стресс может обострить хронические болезни или же подтолкнуть к развитию новых заболеваний. У каждого есть свой набор устойчивых поведенческих реакций. В идеале, если вы занимаетесь постоянным самоанализом, вы сразу же увидите отклонения от нормы. Как же понять, стрессируете ли вы?

Если вы пока не уверены, но что-то подозреваете, проанализируйте свое состояние. Существуют следующие симптомы стресса:

физические (болезни, боли в определенных частях тела, аллергия, плохой аппетит или обжорство);

эмоциональные (когда мы стрессируем, становимся раздражительными, неадекватными, возникают частые перепады настроения);

поведенческие (когда реакция человека необусловлена логикой, например, резкая смена планов);

интеллектуальные (нерешительность и торможение или, наоборот, принятие спонтанных и необдуманных решений).

Если вы знаете, что делать, и уверены в своих силах, это автоматически снижает влияние стресса на ваш организм. Чтобы каждый раз не поддаваться стресс-факторам, научитесь ими управлять. Как это делать? Психологи придумали для нас несколько вариантов:

устранить стрессор;

снизить уровень стресса;

изменить отношение к стресс-фактору;

изменить поведение.

Не забывайте, что нет единого способа не поддаваться стресс-факторам. Все индивидуально. Вы должны сами определить, какой именно метод работает в вашей ситуации.

Итак...

1. Don't call (на несколько часов в день выключайте телефон, установите спокойную музыку на рингтон и попробуйте не вставать по будильнику).

2. Have fun (старайтесь в любой ситуации видеть позитив, утрируйте ее и научитесь троллить самого себя. Помните, смех - лучший способ борьбы со стрессом).

3. Магическое нет (научитесь отказывать не только людям, но и себе).

4. Война войной, а обед по расписанию (грамотно питайтесь и не переедайте).

5. Дышите глубже - вы взволнованны (постоянно следите и корректируйте свое дыхание).

6. Напрячься, чтобы расслабиться (на 15 секунд напрягите все тело и резко расслабьтесь, вы сразу же почувствуете расслабление).

7. Буквоед (книги позволяют нам концентрироваться и погружаться в другой мир, читайте около 10-20 страниц в день).

8. Эффект ленивца (влияйте на психику с помощью тела. Если чувствуете, что вас начинает "подрывать", физически заставляйте себя замедлять свои действия).

9. Разделение пространств (всему свое место - для работы, отдыха, еды).

10. SPA-процедуры.

11. Общайтесь с животными.

12. Принимайте витамины.

13. Кайфушки (выберите занятие, которое вас расслабляет).

14. Aрт-пространства (культурно развивайтесь).

15. Food-медитация (для тех, кто любит готовить).

16. Keep silent (очень важно, чтобы на работе было место, где можно некоторое время посидеть в тишине. Например, на востоке для этого предусмотрены специальные комнаты).

17. Переключение (меняйте задачи: 40 минут работаете - переключаетесь на что-то).

18. Фокус (фокусируйтесь на чем-то одном, не решайте одновременно несколько задач).

19. Тренировки (важно заниматься спортом).

20. Реализация желаний (обязательно реализуйте искренние желания).

21. Минус 30% (так как человечество развивалось в условиях голода, мы привыкли употреблять пищи больше, чем нам необходимо. Срабатывает пословица: мы едим потому, что надо, а заедаем, потому, что стресс. После 30 лет постарайтесь сокращать свой рацион на 30%).

Самые простые и быстрые способы снять стресс:

сон;

флоатинг;

йога;

медитация;

секс (индивидуально для каждого человека).

Как говорил основоположник учения о стрессе Ганс Селье: "Жизнь без стресса - это смерть". Что бы ни случалось в жизни, старайтесь всегда контролировать ситуацию. А главное - научитесь не поддаваться стресс-факторам, постоянно их анализируйте и осознанно проживайте. Увидите, это сделает вас только сильнее и устойчивее к дальнейшим жизненным вызовам.