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Украинцам пообещали безвизовый режим, потому что они его заслужили
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что украинцы в ближайшие месяцы получат безвизовый режим с европейскими странами.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
Он не стал назвать точную дату, но сообщил, что в ближайшие несколько месяцев будет принято формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. "Украинский народ на это заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - сказал Мингарелли.
Также он уверил, что решение по безвизу для Грузии принято раньше, потому что процесс обсуждения с этой страной начался раньше, чем с Украиной. Он посоветовал не искать в этом политического подтекста.
Мингарелли напомнил, что в декабре ЕС одобрил обновленный механизм приостановки безвизовых режимов. Теперь, по его словам, украинцам остается лишь дождаться формального утверждения этого механизма. После этого состоятся консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, чтобы окончательно утвердить либерализацию для Украины.
Фото: 24tv.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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