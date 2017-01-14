Украинцам пообещали безвизовый режим, потому что они его заслужили

14.01.2017 14:45

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что украинцы в ближайшие месяцы получат безвизовый режим с европейскими странами.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он не стал назвать точную дату, но сообщил, что в ближайшие несколько месяцев будет принято формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. "Украинский народ на это заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - сказал Мингарелли.

Также он уверил, что решение по безвизу для Грузии принято раньше, потому что процесс обсуждения с этой страной начался раньше, чем с Украиной. Он посоветовал не искать в этом политического подтекста.

Мингарелли напомнил, что в декабре ЕС одобрил обновленный механизм приостановки безвизовых режимов. Теперь, по его словам, украинцам остается лишь дождаться формального утверждения этого механизма. После этого состоятся консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, чтобы окончательно утвердить либерализацию для Украины.