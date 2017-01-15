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Кравчук: В мое время восстановление ядерного потенциала стоило бы 45 млрд долл., сейчас – все 100

15.01.2017 21:15
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Кравчук: В мое время восстановление ядерного потенциала стоило бы 45 млрд долл., сейчас – все 100

В мое время восстановление ядерного потенциала стоило бы 45 млрд долл., сейчас – все 100. Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Тогда, когда ставился вопрос в мое время, мы считали, что восстановление ядерного оружия - 45 млрд долл. Я думаю, сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги сейчас, если взять чисто финансово. Теоретически государство может изготовить ядерное оружие. Может Северная Корея, может и Украина. Если бы были деньги, были соответствующие условия, я бы посмотрел, как к этому относится мир. Я убежден, и тогда, я сейчас Европа и США были бы категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине. Я верю, что ядерное оружие, любое оружие массового уничтожения не является главным фактором, чтобы обеспечить мир. Мир обеспечивается без оружия. Переговорами, дипломатическим путем. Если, как говорят, на стене в театре висит ружье, оно выстрелит. Так и здесь", - заявил Кравчук.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Кравчук, ядерное оружие
 
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