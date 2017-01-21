В Украине снова подорожает коммуналка

21.01.2017 08:10

В Украине с первого марта значительно подорожает свет. По решению Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вместо 71,4 копеек за кВт*час украинцам придется платить 90 копеек. От тарифа на электроэнергию, как поясняют в комиссии, зависит и тариф на холодную воду, пишет segodnya.ua.

С первого марта за свет придется платить по-новому

Украинцы платят за свет по трем тарифам: при потреблении до 100 кВт*час (71,4 копейки), при потреблении от 100 до 600 кВт*час (129 копеек), при потреблении более 600 кВт*час (163,8 копейки). Уже с первого марта при потреблении до 100 кВт*час придется платить 90 копеек, каждый следующий киловатт обойдется в 168 копеек. При этом отдельного тарифа для тех, кто потребляет более 600 кВт*час, не будет.

К примеру, семья, которая каждый месяц тратит 200 кВт*час электроэнергии, на данный момент платит за свет 200,4 гривни. Уже в марте за этот же объем энергии придется заплатить 258 гривен.

Подорожание также почувствуют украинцы, которые используют для подогрева воды электрический бойлер. К примеру, чтобы подогреть кубометр воды бойлером на 80 литров придется потратить 46,25 кВт*час и заплатить за куб холодной воды.

До подорожания подогретый бойлером куб воды стоит 73,3 гривни (в то же время тариф "Киеэнерго" - 83,1 гривни за куб), а после подорожания - 91,4 гривни (при условии использования более 100 кВт*час электроэнергии в месяц). То есть подогревать воду бойлером будет дороже, чем покупать горячую воду у " ".

Что еще подорожает:

Посмотреть телевизор 1 час - 64 копейки до подорожания и 80 копеек после

Почитать книгу при свете настольной лампы 1 час - 12 копеек до подорожания 16 копеек после

Провести час за компьютером - 38 копеек до подорожания и 50 копеек после

Правда, платить за свет можно значительно меньше. Нацкомиссия приняла решение продавать электроэнергию с 23 вечера до 7 утра в два раза дешевле. Сделано это для того, чтобы стимулировать украинцев больше использовать электроэнергию ночью и сместить период пикового потребления, который приходится на утро, вечер и выходные.

Чтобы свет, потребляемый ночью, считался по отдельному тарифу, необходимо установить двухзонный счетчик на электроэнергию. Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт*час электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 84 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно за полтора года. Более того, если тратить "по ночному тарифу" больше 25% света, срок окупаемости двухзонного счетчика сократится.

Что еще и почему может подорожать в 2017-м

Тариф на электроэнергию покрывал всего лишь 21,3% от реальной ее стоимости, пояснили в НКРЭКУ. Промышленные предприятия доплачивали за население и компенсироваил дополнительные траты за счет конечной цены на свою продукцию. В прошлом году НКРЭКУ приняла решение поднять тариф для украинцев до уровня себестоимости.

Тариф поднимают в пять этапов (постановление №220). К примеру, на инфографике можно увидеть, как менялись тарифы на электроэнергию при потреблении от 100 до 600 кВт*час.

Кроме того, следом ща светом может подорожать и холодная вода. В структуре тарифа на воду 34% - оплата электроэнергии. Еще 26% в структуре тарифа - заработные платы, которые также выросли за прошедший год.

Эксперты в сфере энергетики уверены: также в 2017-м должен подорожать газ. В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа - 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время эксперт Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты, правительству придется дотировать "Нафтогаз". В меморандуме с МВФ (документ подписали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и др.) Украина обязуется к концу 2017-го ликвидировать дефицит "Нафтогаза". Достичь этого без повышения тарифа на газ не удастся.

От стоимости газа зависят тарифы на отопление и горячую воду. Если правительство все-таки примет решение пересмотреть тариф на газ, можно также ожидать подорожание горячей воды и отопления.