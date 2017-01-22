«Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».

22.01.2017 16:40

Месяц назад был организован «Штаб блокады торговли с террористами». Анонсированная на понедельник блокада ОРДЛО группой сторонников Семена Семенченко началась с пресс-конференции в Лисичанске. Данное мероприятие было посвящено не перехвату грузовиков и джипов с колбасой, маслом, сыром и орехами, которые регулярно тормозят «спецгруппы по борьбе с контрабандой», а именно блокаде железнодорожного сообщения с «той стороной». Для тех граждан Украины, которые еще пребывают в святом неведении, приподнимем завесу тайны. Да, в «народные республики» не отправляют пассажирские поезда. Зато туда регулярно ходят грузовые. Список основных грузов — уголь, сырье для металлургии и готовый металл.

Обвинения в том, что «Украина финансирует террористов», на самом деле не лишены оснований. Но с таким же успехом можно заявлять и обратное — что «террористы вооружают украинскую армию». Предлог — освобождение украинских военных и гражданских заложников, находящихся в плену у террористов, — не выдерживает никакой критики. Ни одна из проведенных попыток блокады оккупированных территорий не привела к массовому освобождению заложников. На это боевиков могут подвигнуть какие-угодно факторы, но только не перекрытие поставок промышленного сырья. Точно так же, как не приведут к освобождению украинских пленных и прекращения поставок электроэнергии, воды или газа с подконтрольной территории.

Вернемся, так сказать, к истокам. Как показывают обнародованные материалы допросов ключевых фигурантов дела Сергея Корсунского, с самого начала центральные органы власти были готовы пойти на любые, АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ, уступки устроившим мятеж регионалам. Вплоть до того, что был готов текст Указа Президента Украины о назначении лидера боевиков, захвативших админздания в Луганске, Валерия Болотова — главой областной военно-гражданской администрации, а его сообщника Антона Бема — главой областного МВД! Таким образом, обвинить и.о. Президента Турчинова в «воинствующем нацизме», в «недоговороспособности» довольно трудно.

Президентство Порошенко в целом ситуации не поменяло — вспомним, что летом 2014 года украинские власти минимум трижды объявляли «режим прекращения огня», надеясь, что таким образом оставляют лазейку для регионаловской элиты «включить заднюю», и амнистировать тех, кто непосредственно не принимал участие в боевых действиях, а остальным — дав возможность сбежать в Россию, восстановив, таким образом, контроль над регионом. Как мы видим, все эти попытки ни к чему не привели: каждое перемирие боевики, которыми на стратегическом уровне командовали россияне, использовали для укрепления своих позиций, подтягивания резервов и переброски отрядов из РФ. Таким образом, вся мягкость, податливость и компромиссность украинской власти привела только к усугублению ситуации.

После провала плана «окружения и локализации» боевиков в городах, который закончился переходом российской армии через границу и огромными потерями украинских силовиков как в живой силе, так и в технике (причем в технике — практически критичными), украинским военным удалось закрепится на рубежах обороны, оставив основные угледобывающие предприятия в оккупации. По крайней мере, в Луганской области сложилась ситуация, когда основные мощности угледобывающей промышленности и металлургии остались на юге, под контролем московских марионеток. В то же время, контроль над газоснабжением, водопроводами и главным и единственным электрогенератором — ТЭС в Счастье — остается за Украиной.

Таким образом, в случае срыва поставок угля в Счастье — область останется без электричества. Но в «народной республике» положение станет еще хуже: если «станут» насосы на Северском Донце — юг области останется без воды. Именно этим и объясняется значительное снижение обстрелов в районе Счастья. Ведь РФ отказалась от поставок электроэнергии в «республику» на безоплатной основе. Энергокомпании России заявили, что если режим Плотницого хочет сидеть «при свете» — пусть платит за него по рыночным ценам. Таким образом, еще одно подтверждение того, что Росфед не собирается содержать Донбасс или включать его в свой состав, — налицо.

В связи с этим, блокирование поставок угля из ЛНР просто приведет к отключению от электропитания подконтрольной территории области, только и всего. Аналогичная история и с газом, который поступает в Украину из Сибири через Новопсковскую газоперекачивающую станцию, а далее уходит по трубам в Луганск и — в Ставропольский край. Соответственно, этот газ «записывают» на украинских потребителей, хотя деньги за потребленный газ взимаются структурами боевиков ЛНР.

Добиваться же от ЛНР выдачи заложников путем организации им социального коллапса абсолютно бессмысленно. Пример авторитарной Северной Кореи, где властители с легкостью обрекают сотни тысяч на голодную смерть, а остальные миллионы — на прозябание в нищете, без каких бы то ни было массовых народных волнений, — под боком.

Рассчитывать, что, оставшись без электричества, газа и воды, жители оккупированных территорий «одумаются» или «организуют восстание против Плотницкого» — по меньшей мере наивно. Скорее, это будет использовано в качестве дополнительного повода для антиукраинской пропаганды, заявлений о том, что «Киев хочет физически уничтожить русскоязычное население» и т. п. Более того, исчезновение с внутреннего рынка ЛНР украинских товаров приведет к банальному «импортозамещению» из Украины российскими товарами.

Таким образом, вместо восстановления рычагов реального влияния на экономическую ситуацию в ЛДНР, мы своими руками создаем благоприятные условия для окончательного закрепления там россиян. Зачем после этого продолжать лицемерные танцы вокруг изжившего себя Минского процесса — не понятно. Пора уже как-то определяться с позицией.

Аналогичная ситуация и с вывозом металла с Алчевского меткомбината. Прекратив его, можно сорвать не только экспортные поставки за рубеж, но и нанести вред украинскому оборонному заказу. Плюс это станет дополнительным аргументом для российских владельцев пустить оборудование на металлолом, что спровоцирует еще больший упадок города.

При этом можно полностью согласится с обвинениями инициаторов блокады в том, что государственные органы ничего не делают для того, чтобы прервать стратегическую зависимость украинской экономики от производства в Донбассе, контролируемого из Москвы. Да, до сих пор не построены злосчастные 35 километров колеи между Сватово и Беловодском, шахтерам Донбасса не предложено перебраться на заработки в Западную Украину или хотя бы на Днепропетровщину, не введен в эксплуатацию ни один реактор, не построен новый патронный завод…

Но бороться с этим Семенченко и его свита предлагают не в парламенте, где он заседает, а организовывая потасовки на линии разграничения с собственной полицией и ВСУ. В этом они и сами признаются в ходе интервью — оказывается, основная задача этой «блокады» — привлечение внимания СМИ и увеличения количества и сплоченности сторонников. Что ж, в этом случае идея очень даже неплоха. Правда, заявления о том, что «мы сейчас дойдем до Банковой», попахивают угрозами. А угрозы — язык слабых. Слаба и позиция Семенченко, который не может ради претворения в реальность заявлений об освобождении Донбасса собрать голоса даже собственной фракции, и которому остается надеяться лишь на грубую силу нескольких десятков своих последователей.

Источник farwater.net