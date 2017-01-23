Луценко обнародовал скандальное письмо Януковича. ВИДЕО

23.01.2017 10:43

Являющийся в настоящее время генеральным прокурором Украины Юрий Луценко в беседе с журналистами ТСН представил официальные доказательства того, что беглый президент Виктор Янукович документально просил Владимира Путина о вторжении в Украину. По данным Луценко, такая просьба Януковичем была оформлена в виде письма — у документа имеются «мокрые» подписи и печати, доказательство заверено ООН.

Как передаёт replyua.net, в тексте письма Виктор Янукович во время событий на Майдане в Киеве сообщает президенту РФ, что «в стране хаос и анархия, Украина оказалась на пороге гражданской войны». В этом письме Янукович также указал, что в Крыму и на Донбассе оказались в опасности мирные жители, их права оказались под угрозой несоблюдения.

В этом письме Янукович прямым текстом попросил «использовать вооружённые силы РФ для восстановления мира, закона, правопорядка». Луценко отметил, что этот документ де-факто подтверждает факт совершения Виктором Януковичем государственной измены, который пытаются оспорить в Печерском суде юристы беглого экс-президента.

Источник: from-ua.com