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Луценко обнародовал скандальное письмо Януковича. ВИДЕО
Являющийся в настоящее время генеральным прокурором Украины Юрий Луценко в беседе с журналистами ТСН представил официальные доказательства того, что беглый президент Виктор Янукович документально просил Владимира Путина о вторжении в Украину. По данным Луценко, такая просьба Януковичем была оформлена в виде письма — у документа имеются «мокрые» подписи и печати, доказательство заверено ООН.
Как передаёт replyua.net, в тексте письма Виктор Янукович во время событий на Майдане в Киеве сообщает президенту РФ, что «в стране хаос и анархия, Украина оказалась на пороге гражданской войны». В этом письме Янукович также указал, что в Крыму и на Донбассе оказались в опасности мирные жители, их права оказались под угрозой несоблюдения.
В этом письме Янукович прямым текстом попросил «использовать вооружённые силы РФ для восстановления мира, закона, правопорядка». Луценко отметил, что этот документ де-факто подтверждает факт совершения Виктором Януковичем государственной измены, который пытаются оспорить в Печерском суде юристы беглого экс-президента.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Луценко, письмо, Янукович
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