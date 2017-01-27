Бывших разведчиков не бывает - двое из задержанных в Борисполе россиян служили в разведке РФ

27.01.2017 18:47

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что некоторые из задержанных накануне в аэропорту "Борисполь" россиян служили в Главном управлении разведки РФ, пишет "Апостроф".

Слободян рассказал, что как минимум двое из задержанных проходили службу в разведуправлении ВС РФ. "Это был еще довоенный период. Но тем не менее мы знаем, что бывших разведчиков не бывает", - сказал он.

Настоящая цель приезда россиян в Украину еще устанавливается. По словам спикера, задержанные немного путаются в показаниях. Не исключается версия, что они скрываются от преследований со стороны финансовых органов, т.к. были причастными к деятельности одного из банков. Слободян уточнил, что это пока одна из версий.

Что касается дальнейшей судьбы задержанных, то часть из них находится в аэропорту. "Их типаж видно из видео, которое опубликовали - это мужчины одного возраста, один из них бывший военнослужащий с большим количеством татуировок на теле, в том числе там есть и свастика. Он объясняет, что свастика не дала ему продвинуться в военной карьере, поэтому он уволился", - рассказал Слободян.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в аэропорту пятерых граждан РФ. Один из них имел при себе военный билет и жетон ВС РФ, а также маскировочный халат.





