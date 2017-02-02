Шок-платежки: к чему это привело

02.02.2017 19:30

После скачка тарифов уровень оплаты счетов за коммуналку по Украине упал почти на третье

Об этом Politeka рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Так, статистика показывает, что в октябре было оплачено 56% счетов за коммуналку, в ноябре-декабре 64% людей оплатили новые платежки. По итогу, среднегодовой процент оплаты счетов за ЖКХ упал до 82,8% по Украине.

По словам эксперта, это показатели — самые низкие с начала 2000-годов. До 2016 года среднегодовой показатель оплаты коммунальных счетов населением не опускался ниже 90%.

Так, за последние три месяца за горячую воду и отопление расплатилось – 86% украинцев, за газ всего 74,7%, за содержание придомовой территории и вывоз мусора 96%, а за воду и водоотвод почти 100%.

Люди оплачивают те счета, которые меньше бьют по карману и больше похожи на адекватные, а остальные игнорируют, пояснил эксперт.

В результате, это привело к тому, что за 2016 год долг населения за коммунальные услуги вырос в 2,7 раза по сравнению с 2015. На конец 2015 года –было зафиксировано 8,8 млрд задолженности, на конец прошлого года эта цифра выросла до 23,4 млрд гривен.