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Шок-платежки: к чему это привело
После скачка тарифов уровень оплаты счетов за коммуналку по Украине упал почти на третье
Об этом Politeka рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Так, статистика показывает, что в октябре было оплачено 56% счетов за коммуналку, в ноябре-декабре 64% людей оплатили новые платежки. По итогу, среднегодовой процент оплаты счетов за ЖКХ упал до 82,8% по Украине.
По словам эксперта, это показатели — самые низкие с начала 2000-годов. До 2016 года среднегодовой показатель оплаты коммунальных счетов населением не опускался ниже 90%.
Так, за последние три месяца за горячую воду и отопление расплатилось – 86% украинцев, за газ всего 74,7%, за содержание придомовой территории и вывоз мусора 96%, а за воду и водоотвод почти 100%.
Люди оплачивают те счета, которые меньше бьют по карману и больше похожи на адекватные, а остальные игнорируют, пояснил эксперт.
В результате, это привело к тому, что за 2016 год долг населения за коммунальные услуги вырос в 2,7 раза по сравнению с 2015. На конец 2015 года –было зафиксировано 8,8 млрд задолженности, на конец прошлого года эта цифра выросла до 23,4 млрд гривен.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, платежи
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