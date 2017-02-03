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Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно

03.02.2017 15:49
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Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно

Президент Петр Порошенко подписал Указ № 23/2017 "О награждении государственными наградами", которым отметил высокими государственными наградами воинов украинской армии и других силовых структур, которые проявили мужество и героизм в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Указом награждено 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Из них 34 военных награждены посмертно.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, награда, ВСУ, Порошенко, нацгвардия
 
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