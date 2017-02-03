Последние новости раздела
- Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно 15:49
- Введения военного положения пока не будет - администрация президента14:36
- В министерстве обороны сообщили уточненные данные о потерях на донбасском фронте за вчерашние сутки14:15
- Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн09:29
- Погода в Украине 3 февраля: преимущественно снег с дождем09:11
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
- Европа и США призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе07:45
- Двое погибших, 9 раненых, 54 обстрела за день - данные штаба АТО. ВИДЕО22:38
- Мэр Луцка впал в кому – СМИ22:18
- Безвиз для Украины близок: В ЕС озвучили новую дату21:41
Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно
03.02.2017 15:49
Президент Петр Порошенко подписал Указ № 23/2017 "О награждении государственными наградами", которым отметил высокими государственными наградами воинов украинской армии и других силовых структур, которые проявили мужество и героизм в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Указом награждено 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Из них 34 военных награждены посмертно.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, награда, ВСУ, Порошенко, нацгвардия
Читайте также:
- В Киеве проходят торжества по случаю дня ВСУ. 117 бойцов АТО получат правительственные награды
- Киевский парад и донбасский ад
- Бирюков объяснил, почему президент ветировал закон об увольнении контрактников 1 волны
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко
- Порошенко на передовой поздравил военных с Днем ВСУ (ВИДЕО)
- Порошенко не уберет армию с Донбасса
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Школы Донецка переведены на заочное обучение15:29
- Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка15:26
- Жители оккупированного Докучаевска остались без воды15:13
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"15:08
- "Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке14:57
- С 30 января боевики выпустили по Авдеевке около 6 тысяч снарядов14:52
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно 15:49
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Школы Донецка переведены на заочное обучение15:29
- Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка15:26
- Жители оккупированного Докучаевска остались без воды15:13
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"15:08
- "Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке14:57
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку