Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно

03.02.2017 15:49

Президент Петр Порошенко подписал Указ № 23/2017 "О награждении государственными наградами", которым отметил высокими государственными наградами воинов украинской армии и других силовых структур, которые проявили мужество и героизм в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Указом награждено 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Из них 34 военных награждены посмертно.