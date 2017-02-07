Погода в Украине 7 февраля: холодно, снег

В центральных областях ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -11...-13, ночью -11...-13.

На севере Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -15...-17, ночью -17...-19.

В городах восточной Украины без существенных осадков, местами снег. Температура днем -16...-88, ночью -18...-20.

В южных областях синоптики обещают мокрый снег с дождем. Температура днем -1...-3, ночью -3...-5.

В западной части ожидается снег, местами с дождем. Температура воздуха в регионе ожидается -4...-6, ночью -3...-5.