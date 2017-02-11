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На півдні України рятують лебедів (ФОТО)
11.02.2017 21:27
У затоці біля Скадовська вони гинуть десятками через кригу, бо не можуть дістатися до їжі!
Ризикуючи життям на тонкій кризі, співробітники заповідника годують білосніжних птахів. Щодня одному лебедю потрібно 800 грамів зерна. На сорока кілометрах узбережжя їх півтори тисячі. Працівники парку попросили допомогти кормом городян та місцевих чиновників.
Люди відгукнулися і дехто навіть бере знесилених лебедів виходжувати додому.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Скадовск, зима, корм, лебедь
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