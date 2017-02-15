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Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО

15.02.2017 18:23
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Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО

Видео своей поездки в «вагоне-теплушке» сняли бойцы 93-й отдельной механизированной бригады, сопровождавшие технику из Одессы на передовую, сообщает «Донбас.Реалии».
«Возникает какой-то диссонанс. Зеков перевозят в плацкарте, а нас — в этой х… е», — возмущаются военные на видео.
В официальных документах Минобороны такой вагон классифицируют как «вагон для людей».
В Мининфраструктуры признают: состояние вагонов — это их ответственность, но не объясняют, почему предоставляют их в таком состоянии.
Требования к вагонам, в которых перевозят сопровождающих военной техники, в Минобороны не меняли с 1953 года объясняет старший преподаватель университета железнодорожного транспорта Николай Зайцев.
Список съемного оборудования, которое должно быть в «теплушке», таков: доски, печь, дымовая труба, кочерга, ведро, фонарь и свечи к нему — из расчета 100 граммов на 9 часов горения.
Бойцам, которые опубликовали шокирующее видео, ответ из министерства все-таки пришел.
«В целом по содержанию там было сказано, что у нас на видео видно, что еда хранится не по нормам перевозок, на видео видно, что мы одеты не по уставу, и третье, что мы материмся, и это позорит светлый образ украинского воина», — говорит боец 93-й отдельной механизированной бригады Александр Галкин.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, отношения, скот, ВСУ
 
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