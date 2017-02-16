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Порошенко срочно собирает СНБО

16.02.2017 14:35
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Порошенко срочно собирает СНБО

Сегодня, 16 февраля, на заседании СНБО рассмотрят вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности

Как сообщает Politeka, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая о том, что уголь, добываемый на оккупированных территориях, тоже наш, украинский… Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокирования», — сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что отлично понимает эмоции украинцев, которые поддержали блокаду ОРДЛО, однако при этом подчеркнул, что никогда не простит политиков, которые сыграли на этих чувства в целях политического пиара.

«Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию разграничения. Силовые структуры получили поручения об усилении борьбы с контрабандой, и к контролю не просто возможно, а и желательно приобщение народных депутатов и общественности», — добавил президент.

Как писала Politeka, президент Украины Петр Порошенко назвал циничными и безответственными политиков, которые публично поддерживают блокаду Донбасса.

Ранее сообщалось, что народные депутаты фракции «БПП» требуют немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны для решения проблемы блокады на Донбассе.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, СНБО, Порошенко
 
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