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Порошенко срочно собирает СНБО
Сегодня, 16 февраля, на заседании СНБО рассмотрят вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности
Как сообщает Politeka, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая о том, что уголь, добываемый на оккупированных территориях, тоже наш, украинский… Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокирования», — сказал он.
Порошенко также подчеркнул, что отлично понимает эмоции украинцев, которые поддержали блокаду ОРДЛО, однако при этом подчеркнул, что никогда не простит политиков, которые сыграли на этих чувства в целях политического пиара.
«Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию разграничения. Силовые структуры получили поручения об усилении борьбы с контрабандой, и к контролю не просто возможно, а и желательно приобщение народных депутатов и общественности», — добавил президент.
Как писала Politeka, президент Украины Петр Порошенко назвал циничными и безответственными политиков, которые публично поддерживают блокаду Донбасса.
Ранее сообщалось, что народные депутаты фракции «БПП» требуют немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны для решения проблемы блокады на Донбассе.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, СНБО, Порошенко
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