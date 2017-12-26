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Начало краха олигархата в Украине: жесткая заява Шепелева о Турчинове
Екс-народний депутат Олександр Шепелев заявив, що секретар РНБО Олександр Турчинов, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єр-міністра, і нардеп від «Народного фронту» Руслан Лук’янчук «обклали даниною керівників міністерств і державних підприємств України».
Колишній народний депутат Олександр Шепелев, який утік з України, стверджує, що у 2009 році нинішній секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) та народний депутат від «Народного фронту» Руслан Лук’янчук вивели в офшори $800 млн із державного бюджету та допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він заявив у відеозверненні до директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.
«Удруге я звертаюся до директора НАБУ Артема Ситника. Останнього тижня у ЗМІ поширюється інформація про розкрадання з державного бюджету та виведення в офшори $800 млн і про мою безпосередню участь у цьому злочині. Хочу офіційно заявити: цю інформацію я повністю підтверджую», – сказав він.
За його словами, кошти були вкрадені нинішнім секретарем РНБО Олександром Турчиновим і нардепом від «Народного фронту» Русланом Лук’янчуком.
«Перший віце-прем’єр Олександр Турчинов (був на цій посаді з 19 грудня 2007 року по 3 березня 2010 року. – «ГОРДОН») і народний депутат Роман Лук’янчук украли, вивели в офшори та легалізували в Європі та Україні понад $800 млн із державного бюджету України та міжнародної допомоги МВФ», – зазначив Шепелев.
Він додав, що Турчинов і Лук’янчук «обклали даниною керівників міністерств і державних підприємств України, змушуючи їх викрадати бюджетні кошти, організовувати побори з підлеглих і брати хабарі від населення».
«Ці «брудні» гроші щодня звозилися в підконтрольний мені Європейський банк раціонального фінансування. Там гривню конвертували в готівкові долари США, пакували в целофан і доставляли Олександру Турчинову через Лук’янчука, якого досі називають «гаманцем» Турчинова», – уточнив Шепелев.
Він повідомив, що частину грошей конвертували в безготівкові долари США, після чого через прибалтійські банки підставними фірмами виводили в офшори.
Шепелев стверджує, що найбільшою з таких фірм була компанія «Фортекс», що належить Лук’янчуку та зареєстрована у Великобританії. За його словами, зазначена структура щодня виводила з України у Прибалтику мільйони доларів США.
Він також стверджує, що у країнах Балтії Турчинов і Лук’янчук намагалися легалізувати частину коштів, купуючи елітну нерухомість.
Источник novyny24.com.ua.
Теги: Украина, США, Донбасс, Турчинов, коррупция, МВФ, СНБО, НАБУ, офшор
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