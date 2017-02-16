У лікарнях Черкас вводять електронну систему обліку пацієнтів

16.02.2017 10:03

Для пацієнтів черкаських лікарень вводять електронні картки замість паперових. Розпочали нововведення з кабінетів сімейних лікарів, реєстратури, з посиланням на «События» передає replyua.net.



Доступ до карток хворих зможуть отримати лікарі усіх п’ятнадцяти міських медзакладів. Діагноз і рекомендації лікар заносить до електронної картки пацієнта. За словами лікарів це зручніше та швидше. Програма сама допомагає підказками. «Тут висвітлюється довідничок, який одразу виводиться на екрані», - сказала сімейний лікар Ірина Осинська. Пацієнтам подобається таке нововведення. Адже не потрібно бігати зі стосами паперів і боятися, що вони десь загубляться.



«Краще стало, безумовно. З електронною картою можна швидше потрапити на прийом. У реєстратурі рекомендують завести електронну, ніж амбулаторну картку», - сказав пацієнт поліклініки Анатолій Ущеповський. Електронні картки в Черкасах вже заведені на кожного четвертого пацієнта. Перевести на них усіх черкащан влада обіцяє за кілька років. На комп’ютерне та програмне забезпечення вже витратили чотири мільйони гривень. Запевняють, що отримати доступ до даних пацієнтів не зможе ніхто, крім лікарів. Адже система має кілька ступенів захисту. Цього року в місті планують запустити ще й послугу онлайн запису до лікарів.