«Укрэнерго» обещает не погружать страну «во мрак» до 15-20 марта.

16.02.2017 20:35

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" исключает возможность отключения потребителей до 15-20 марта. Об этом заявил и. о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передают Українські Новини.

"При текущем режиме, при тех температурах (воздуха), которые сейчас есть, до 15-20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов введения чрезвычайного положения", - сказал Ковальчук.

Ковальчук отметил, что запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Также Ковальчук заявил, что веерных отключений не будет в принципе, а будут применяться графики почасового отключения и то, в крайнем случае.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайное положение на рынке энергетики, предусматривающее применение веерных отключений потребителей.

Напомним, по информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Источник: from-ua.com