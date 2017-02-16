В «Самопомочі» розповіли, чи буде продовжуватися блокада Донбасу

16.02.2017 13:48

Фракція «Самопоміч» не змінила ставлення до блокади Донбасу, незважаючи на введення надзвичайних заходів на ринку енергетики, передає replyua.net. Про це заявила народний депутат від «Самопомочі», секретар парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька



«Наша фракція, як і громадянське суспільство, не змінила ставлення до блокади. Хочу зазначити, що надзвичайні заходи - це не надзвичайний стан. НС - це коли вирубуються всі підприємства, і залишаються тільки стратегічно необхідні для оборони країни і медичних потреб. Закриваються школи, дитячі садки. А введення надзвичайних заходів означає, що просто не вистачає якихось ресурсів. Тому знаходяться якісь альтернативні способи збалансувати енергосистему», - підкреслила Войціцька. За її словами, віялових відключень не буде.



«Будуть задіяні альтернативні джерела збалансування енергосистеми, резерви. Вводяться додаткові потужності. Будуть максимально завантажувати теплові електростанції, що працюють на газовому групі вугілля, якого у нас вистачає», - підсумувала нардеп.