- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства17:28
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим16:54
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО16:46
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"16:25
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу15:34
- Двое украинских военных погибли в районе Новотошковского и Широкино15:00
- Переселенцам снова готовят "покращення" - в правительстве заговорили об изменении системы верификации ВПЛ14:51
Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления
Из-за блокады ветеранами АТО железнодорожных путей в Луганской обл. часть региона может остаться без отопления. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
"Перекрыли единую железнодорожную ветку, которая поставляет уголь на ТЭЦ в городе Счастье. Сама электростанция находится на подконтрольной территории, а уголь можно подвезти только с оккупированной территории. Других железнодорожных путей нет. Насколько там хватит запасов, пока неизвестно, но угроза отключения значительной части Луганской области, в том числе контролируемой нами, является достаточно серьезной", - заявил Грымчак.
Кроме того, Грымчак назвал блокирование путей уголовным преступлением.
"Здесь принимать меры должны правоохранительные органы, потому что то, что называется блокировкой, это уголовное преступление. Они блокируют железнодорожное сообщение на нашей территории ... Ставить Украину под угрозу отключения электроэнергии, во многих наших домах, я считаю, что это неправильно и за это надо нести ответственность", - заявил Грымчак.
Замминистра добавил, что попыток прекратить блокаду со стороны "ЛНР" не было, поскольку министерство не поддерживает контакты с боевиками.
Напомним, 26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, отопление, Луганская область, блокада, ветераны
- Близнюк лично проверит отопление в Донбассе
- Как выживает оккупированный Донбасс (ВИДЕО)
- В выходные уголёк забрал жизни двух жителей Луганской области
- Борьба против торговли с фейковыми "ЛДНР" - ветераны АТО заблокировали железную дорогу на Луганщине
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО
- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства17:28
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим16:54
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО16:46
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"16:25
- 200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток16:19
- В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях15:55
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу15:34
- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства17:28
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим16:54
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО16:46
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"16:25
- 200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток16:19
- В российской Госдуме снова заговорили о возвращении в империю Украины и Казахстана16:14
- В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях15:55
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук