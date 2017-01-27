Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления

27.01.2017 17:13

Из-за блокады ветеранами АТО железнодорожных путей в Луганской обл. часть региона может остаться без отопления. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Перекрыли единую железнодорожную ветку, которая поставляет уголь на ТЭЦ в городе Счастье. Сама электростанция находится на подконтрольной территории, а уголь можно подвезти только с оккупированной территории. Других железнодорожных путей нет. Насколько там хватит запасов, пока неизвестно, но угроза отключения значительной части Луганской области, в том числе контролируемой нами, является достаточно серьезной", - заявил Грымчак.

Кроме того, Грымчак назвал блокирование путей уголовным преступлением.

"Здесь принимать меры должны правоохранительные органы, потому что то, что называется блокировкой, это уголовное преступление. Они блокируют железнодорожное сообщение на нашей территории ... Ставить Украину под угрозу отключения электроэнергии, во многих наших домах, я считаю, что это неправильно и за это надо нести ответственность", - заявил Грымчак.

Замминистра добавил, что попыток прекратить блокаду со стороны "ЛНР" не было, поскольку министерство не поддерживает контакты с боевиками.

Напомним, 26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.