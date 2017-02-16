В Украине задержали российского шпиона

16.02.2017 17:00

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе полиция задержала боевика, шпионившего за украинскими военными

Как пишет Politeka, об этом сегодня, 16 февраля на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как он уточнил, подозреваемый в шпионаже в пользу российских кадровых наемников, был боевиком террористической группировки «Восток».

Операция по поимке преступника была проведена в Волновахе Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, пособник оккупантов собирал секретную информацию о расположениях украинских военных соединений и передвижениях военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Двадцатилетний задержанный оказался жителем Константиновки. В составе бандформирования выходил на дежурства на блокпостах под Мариуполем, а ночью следил за дислокацией украинской военной техники.

Летом 2015 был ранен, после чего уехал в Россию. Однако через некоторое время вернулся на территорию Украины, где и был задержан.