СБУ обнародовала архивные документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине

18.02.2017 12:44

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала архивные документы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР о сознательном замалчивании советской властью Голодомора в Украине. Материалы размещены на сайте ведомства ко дню рождения исследователя Голодомора Джеймса Мейса, который первым назвал эту трагедию Геноцидом украинского народа, пишет 112.ua.

"КГБ внимательно следило за исследованиями Голодомора заграницей и докладывало компартийным боссам. В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины хранятся уникальные документы за подписью Председателя Комитета Государственной Безопасности Украинской ССР Николая Голушко – информирование ЦК Компартии Украины "О попытках противника активизировать антисоветскую кампанию вокруг так называемого "искусственного голода" в Украине в 1932-1933 годах" и "Об усилении антисоветской шумихи за рубежом в святи с вопросом о массовом голоде на Украине". На страницах этих документов упоминается Дж. Мейс и его Комиссия, деятельность которых вызвала в СССР предсказуемую панику. Руководитель КГБ пишет о искусственном голоде и украинской трагедии исключительно в кавычках. Вспоминает буржуазные средства массовой информации и зарубежные националистические центры", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обнародованные ведомством документы советских органов госбезопасности раскрывают чекистские методы, полностью унаследованые спецслужбами соседнего государства, – организация заказных статей "западных ученых и журналистов", промывание мозгов представителям творческой интеллигенции перед поездками за границу, привлечение ангажированных экспертов для подавления "антисоветской шумихи".

"Служба безопасности Украины рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что по данному факту было открыто и расследовано уголовное дело, по материалам которого украинский суд поименно назвал виновников Голодомора в Украине – руководителей партийных и советских органов.

Напомним, по данным Национальной академии наук Украины, обнародованным в 2013 году, жертвами Голодомора 30-х годов ХХ века в УССР стали 4,5 млн человек. Общее число погибших от голода в те годы в целом по СССР исчисляется в пределах 7-8 млн человек. Из неукраинских потерь львиную долю составляют жертвы голода на Северном Кавказе и Кубани.