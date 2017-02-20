Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.

20.02.2017 21:45

В Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, скоропостижно скончался постоянный представитель России в ООН, одиозный персонаж российской внешней политики - Виталий Чуркин

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

"20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин", - говорится в сообщениии ведомства.

О причинах смерти Чуркина россяине ничего не сообщают.

Источник: sprotyv.info