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Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.

20.02.2017 21:45
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Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.

В Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, скоропостижно скончался постоянный представитель России в ООН, одиозный персонаж российской внешней политики - Виталий Чуркин

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

"20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин", - говорится в сообщениии ведомства.

О причинах смерти Чуркина россяине ничего не сообщают.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Россия, Донбасс, ООН
 
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