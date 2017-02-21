Боец ВСУ с Луганщины: "народные республики" - это путинский фейк. ВИДЕО

21.02.2017 21:15

"Так называемые "народные республики" - это фейк... Под влиянием пропаганды люди забыли о своей родной замле", - рассказывает "Тринадцатый" - боец ВСУ с Луганщины, который защищает позиции на подступах к Авдеевке.

Видео - "Военное телевидение Украины".

Ранее группа "ИС" сообщала, что украинские бойцы под Авдеевкой укрепляют свои позиции.

Источник: sprotyv.info