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Боец ВСУ с Луганщины: "народные республики" - это путинский фейк. ВИДЕО
21.02.2017 21:15
"Так называемые "народные республики" - это фейк... Под влиянием пропаганды люди забыли о своей родной замле", - рассказывает "Тринадцатый" - боец ВСУ с Луганщины, который защищает позиции на подступах к Авдеевке.
Видео - "Военное телевидение Украины".
Ранее группа "ИС" сообщала, что украинские бойцы под Авдеевкой укрепляют свои позиции.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ
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