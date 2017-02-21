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Кабмин будет компенсировать покупку жилья добровольцам и волонтерам АТО

21.02.2017 20:31
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Кабмин будет компенсировать покупку жилья добровольцам и волонтерам АТО

Кабинет министров решил выплачивать компенсацию на приобретение жилья добровольцам и лицам, которые осуществляли волонтерскую деятельность в районе проведения АТО.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, сообщают "Українські Новини".

Соответствующим постановлением внесены изменения в постановление Кабмина №719 от 19 октября 2016 года "Вопросы обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в Антитеррористической операции, а также инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции, и нуждающихся в улучшении жилищных условий".

В частности, право на получение компенсации на приобретенное жилье было предоставлено лицам, которые участвовали в добровольческих батальонах, и лицам, осуществлявшим волонтерскую деятельность в зоне АТО.

Эта категория лиц самостоятельно будет выбирать наиболее приемлемое для них жилье и покупать его за счет средств денежной компенсации, предоставленной правительством.

Ранее группа "ИС" сообщала, что украинские бойцы под Авдеевкой укрепляют свои позиции. 

 

 

Источник: sprotyv.info

 



Теги: Донбасс, жилье, Кабмин, АТО, добровольцы
 
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