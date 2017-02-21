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В Украине возобновился рост цен на некоторые продукты
С начала текущего года в Украине резко подорожали некоторые продукты питания, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. В частности, всего за полтора месяца мясо подорожало на 10-30 процентов, хлеб прибавил в цене сразу пять процентов, и это даже больше, чем за весь предыдущий год.
По официальным данным, продовольственные товары за первые полтора месяца в среднем подорожали всего на два процента, однако зафиксирован сильный разброс цен. Эксперты отметили, что самые высокие темпы роста цен были зафиксированы на овощи – порядка 15 процентов. Между тем, подорожание продуктов никак не отразилось на зарплатах украинцев – они остались прежними. Специалисты отметили, что не учитывали рост минимальной зарплаты в два раза. Сами украинцы уже начинают сравнивать цены в Украине с европейскими ценами – они мало чем отличаются.
Более того, в соседней Польше цены на некоторые продукты гораздо ниже. Кроме того, эксперты заявили, что Украина уже обогнала по стоимости продуктов такие европейские государства, как Румынию, Венгрию, Латвию, Эстонию и Литву. Ранее эксперты прогнозировали, что до конца весны основные продукты будут дорожать примерно на 5 процентов каждый месяц.
Теги: Украина, Донбасс, продукты, повышение, цены
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