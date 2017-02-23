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Тарифы по-новому: газ начнет дорожать дважды в год

23.02.2017 14:28
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Тарифы по-новому: газ начнет дорожать дважды в год

Тарифы на газ для населения начнут пересматривать два раза в год

Как передает Politeka, об этом свидетельствует постановление Кабмина.

В частности, украинское правительство утвердило порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий. В случае, если цена на покупку импортированного газа увеличивается более чем на 10% за полгода, Минэнерго будет инициировать пересмотр тарифов для населения.

«Установить, что предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций, будут пересматриваться каждое полугодие», — указанов постановлении.

Также документом вводится понятие «газовый год» — с начала октября до конца сентября. Пересмотр тарифов на газ назначен на 1 апреля и 1 октября ежегодно.

Рассчитывать новую цену для населения будет Министерство энергетики и угольной промышленности.



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, тарифы
 
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