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Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте

26.02.2017 09:15
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Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте

Стоимость визы для въезда в Египет с 1 марта 2017 года вырастет практически в 2,5 раза.

Стоимость египетской визы будет стоить 60 долларов. В то время, как ранее ее можно было приобрести всего за 25 долларов. Об этом сообщает ABS News со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Новые цены на визы распространяются как на туристов, которые покупают визу на границе, так и тех, кто получает визу заранее через консульскую службу.

Последний раз египетская власть увеличивала стоимость виз с 15 до 25 долларов три года назад. Известно, что ведомство рассматривало вариант поднятия цены на визу сразу до 100 долларов.

В прошлом году из Украины на знаменитый курорт приехали около 270 тысяч человек.

Источник from-ua.com



Теги: Донбасс, Египет, украинцы, виза, туристы
 
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